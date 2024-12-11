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В Петергофе заметили ласку
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В Петергофе заметили ласку

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Животное встретили в парке Александрия.

В Петергофе заметили самого маленького хищника мира – ласку, рассказал биолог Павел Глазков. 

Животное встретили в парке Александрия. Белым этот зверек становится только зимой. 

Внешне ласка похожа на горностая, но тот крупнее и имеет черный кончик хвоста. Этот милый с виду и проворный зверек – чрезвычайно агрессивный и бесстрашный охотник. Тело его отличается большой гибкостью и позволяет протиснуться в самые маленькие отверстия. 

Павел Глазков, биолог 

Основная еда ласки – мышевидные грызуны.

Ранее на Piter.TV: большую полярную чайку заметили под Петербургом. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Александр Никитин)

Теги: ласка, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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