В Петергофе заметили ласку

В Петергофе заметили самого маленького хищника мира – ласку, рассказал биолог Павел Глазков.
Животное встретили в парке Александрия. Белым этот зверек становится только зимой.
Внешне ласка похожа на горностая, но тот крупнее и имеет черный кончик хвоста. Этот милый с виду и проворный зверек – чрезвычайно агрессивный и бесстрашный охотник. Тело его отличается большой гибкостью и позволяет протиснуться в самые маленькие отверстия.
Павел Глазков, биолог
Основная еда ласки – мышевидные грызуны.
Ранее на Piter.TV: большую полярную чайку заметили под Петербургом.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Александр Никитин)
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