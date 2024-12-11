В Петергофе заметили ласку

Животное встретили в парке Александрия.

В Петергофе заметили самого маленького хищника мира – ласку, рассказал биолог Павел Глазков.

Животное встретили в парке Александрия. Белым этот зверек становится только зимой.

Внешне ласка похожа на горностая, но тот крупнее и имеет черный кончик хвоста. Этот милый с виду и проворный зверек – чрезвычайно агрессивный и бесстрашный охотник. Тело его отличается большой гибкостью и позволяет протиснуться в самые маленькие отверстия. Павел Глазков, биолог

Основная еда ласки – мышевидные грызуны.

Ранее на Piter.TV: большую полярную чайку заметили под Петербургом.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Александр Никитин)