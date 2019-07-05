Видео: "Фонд друзей балтийской нерпы" выпустил Дубровского в Ладогу

Перед выпуском он получил курс бодрящих внутримышечных инъекций витаминов группы B.

"Фонд друзей балтийской нерпы" 5 июля выпустил в Ладогу нерпу по имени Дубровский. Об этом активисты сообщили в своей официальной группе ВКонтакте.

Ощутив эту заботу людей, как нам кажется, Дубровский подумывал о том, чтобы прилипнуть к человеческим ручкам, наподобие Крошика. Но вместо дальнейшей ласки он получил на дорожку курс бодрящих внутримышечных инъекций витаминов группы B, одумался и решил с человеком больше не дружить. "Фонд друзей балтийской нерпы"

Активисты перед отправкой показали Дубровскому Крошика и объяснили, что его ждет, если он решит вернуться.

Крошик же, как мы знаем, считает себя человеком. Поэтому на Дубровского он посмотрел лишь на мгновение, как на забавную букашку, и уплыл по своим крошиковским делам. "Фонд друзей балтийской нерпы"

Фонд еще раз поблагодарил Елену Дунину, которая помогла спасти нерпенка и держала его в своей сумке до приезда специалистов.

Фото и видео: ВК/ Спасение тюленей 699-23-99