Видео: "Фонд друзей балтийской нерпы" выпустил Дубровского в Ладогу

"Фонд друзей балтийской нерпы" 5 июля выпустил в Ладогу нерпу по имени Дубровский. Об этом активисты сообщили в своей официальной группе ВКонтакте.
Ощутив эту заботу людей, как нам кажется, Дубровский подумывал о том, чтобы прилипнуть к человеческим ручкам, наподобие Крошика. Но вместо дальнейшей ласки он получил на дорожку курс бодрящих внутримышечных инъекций витаминов группы B, одумался и решил с человеком больше не дружить.
"Фонд друзей балтийской нерпы"
Активисты перед отправкой показали Дубровскому Крошика и объяснили, что его ждет, если он решит вернуться.
Крошик же, как мы знаем, считает себя человеком. Поэтому на Дубровского он посмотрел лишь на мгновение, как на забавную букашку, и уплыл по своим крошиковским делам.
"Фонд друзей балтийской нерпы"
Фонд еще раз поблагодарил Елену Дунину, которая помогла спасти нерпенка и держала его в своей сумке до приезда специалистов.
Фото и видео: ВК/ Спасение тюленей 699-23-99
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