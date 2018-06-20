В Кировске спасли ладожского нерпенка

С правой стороны у малыша был рыболовный крючок, который специалисты сразу же удалили.

В Фонд друзей балтийской нерпы прибыл еще один тюлень. На этот раз это ладожский нерпенок из Кировска. Об этом сообщается в официальной группе фонда.

Маленького нерпенка несколько дней подряд видели около Дубровской ТЭЦ. Прохожий заметил его в воскресенье, 14 апреля, и позвонил в фонд.

Сам он остаться с животным не мог, и мы попросили посидеть с ним замечательную женщину Елену Алексину. <…> Она взяла такси, приехала на место, нашла нерпенка, поймала его и сидела на скамейке на набережной ожидая прибытия машины. Нерпенок при этом сидел в сумке, где он и заснул. Фонд друзей балтийской нерпы

С правой стороны у малыша был рыболовный крючок, который специалисты сразу же удалили. Нерпенок мужского пола, он весит 7 килограмм.

Ранее на Piter.TV: Городские открытия: нерпенок, который считает себя человеком.

Фото и видео: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК