С начала года более 4000 лабораторных животных прошли ветеринарный контроль в Пулково

Из Санкт-Петербурга и Ленобласти были направлены 1 757 крыс, мышей и кроликов.

С начала года инспекторы Россельхознадзора в аэропорту Пулково провели ветеринарный контроль 4310 лабораторных животных. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Из Санкт-Петербурга и Ленобласти были направлены 1 757 крыс, мышей и кроликов в научные центры Республик Коми и Северная Осетия, центр вирусологии и биотехнологии Новосибирской области, медицинские университеты Волгограда, Оренбурга, Ижевска, Казани, ветеринарную лабораторию Мурманска, фармацевтическую академию Перми, а также в одно из учреждений Росздравнадзора в Екатеринбурге.

Также в научно-исследовательские институты и центры Ленобласти и Петербурга поступило 2 553 лабораторных животных из Москвы и Новосибирской области.

В марте четыре ангорских кролика отправились из Петербурга в Сахалинскую область.

Фото: Россельхознадзор