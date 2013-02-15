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С начала года более 4000 лабораторных животных прошли ветеринарный контроль в Пулково
Сегодня, 13:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С начала года более 4000 лабораторных животных прошли ветеринарный контроль в Пулково

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Из Санкт-Петербурга и Ленобласти были направлены 1 757 крыс, мышей и кроликов.

С начала года инспекторы Россельхознадзора в аэропорту Пулково провели ветеринарный контроль 4310 лабораторных животных. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Из Санкт-Петербурга и Ленобласти были направлены 1 757 крыс, мышей и кроликов в научные центры Республик Коми и Северная Осетия, центр вирусологии и биотехнологии Новосибирской области, медицинские университеты Волгограда, Оренбурга, Ижевска, Казани, ветеринарную лабораторию Мурманска, фармацевтическую академию Перми, а также в одно из учреждений Росздравнадзора в Екатеринбурге.

Также в научно-исследовательские институты и центры Ленобласти и Петербурга поступило 2 553 лабораторных животных из Москвы и Новосибирской области.

В марте четыре ангорских кролика отправились из Петербурга в Сахалинскую область.

Фото: Россельхознадзор

Теги: лабораторные животные, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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