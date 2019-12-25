Четыре ангорских кролика отправились из Петербурга в Сахалинскую область

Кролики были допущены к полёту и проследовали в адрес получателя.

Инспектором Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково был проведён ветеринарный контроль четырёх кроликов породы немецкая ангора. Животные отправились из Петербурга в Сахалинскую область. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Было установлено, что здоровье животных не вызывает опасений, а документы и условия транспортировки соответствуют необходимым требованиям.

Кролики были допущены к полёту и проследовали в адрес получателя.

Ранее из Петербурга в Якутию отправили четырёх летучих мышей и четырёх сурков и сурикатов.

Фото: Россельхознадзор