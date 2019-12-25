Лабораторию термической обработки металлов открыли в СПбПУ Петра Великого

Среди приобретенного оборудования – современные муфельные печи, приборы для измерения твердости, металлографические микроскопы.

Новая лаборатория термической обработки металлов и сплавов начала работу в Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого благодаря поддержке компании "Северсталь".

Эта лаборатория оборудована передовым металлообрабатывающим оснащением, которое позволяет студентам и исследователям пройти весь цикл необходимых лабораторных исследований и практических занятий, говорится в сообщении университетской пресс-службы.

Среди приобретенного оборудования – современные муфельные печи, приборы для измерения твердости, металлографические микроскопы. Такое оборудование помогает осваивать технологии, близкие к производственным процессам, и приобретать ценные профессиональные навыки.

Компания "Северсталь" вложила в обновление лаборатории термической обработки 11,4 миллиона рублей, дополнительно выделив 2 миллиона рублей на приобретение современного лабораторного оборудования и мебели. Всего же инвестиции "Северстали" в улучшение учебной среды Политеха составили в этом году 20,9 миллиона рублей, включая 9,5 миллиона рублей, направленные на реконструкцию и оформление учебных помещений.

Фото: сайт СПбПУ Петра Великого