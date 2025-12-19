  1. Главная
Новые квоты на трудоустройство ветеранов СВО утвердили в Петербурге
Сегодня, 13:21
Документ отправлен на подписание губернатору. 

Законодательное собрание Петербурга 4 февраля в третьем, окончательном чтении приняло закон о корректировке городской нормы о квотировании рабочих мест для инвалидов. Согласно новому закону, при трудоустройстве каждого инвалида, участвовавшего в специальной военной операции, будут считать за двух инвалидов без опыта СВО. Документ отправлен на подписание губернатору. 

В настоящее время квота в два человека (для организаций, где численность сотрудников составляет от 100 человек) может быть полностью закрыта наймом одного сотрудника с I группой инвалидности.

После вступления принятого закона в силу, квота также будет считаться исполненной при трудоустройстве одного инвалида из числа ветеранов боевых действий. В первом чтении законопроект был принят в конце января.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев наградили за поддержку участников СВО и новых регионов.

Фото: Piter.TV

