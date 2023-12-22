В Петербурге увеличили до 255 количество квот на пересадку органов

В Северной столице трансплантацию донорских органов проводят 9 медицинских учреждений.

В Петербурге выделили 255 квот на трансплантацию на 2024 год. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в 2023 году в подведомственных учреждениях здравоохранения было выполнено 95 трансплантаций, из них 10 – на пересадку печени и 85 – на почки.

На 2024 год из федерального бюджета согласовано софинансирование 55 квот (5 – печени, 50 – почки), а также дополнительно до 200 квот по инициативе губернатора Петербурга. Сейчас в Петербурге трансплантации органов ожидают 838 пациентов, из них 721 ожидает пересадку почки, 117 – печени, сердца, легких.

В Северной столице трансплантацию донорских органов проводят 9 медицинских учреждений, из них четыре федеральных и пять городских. Также было принято решение о расширении списка учреждений, участвующих в оказании высокотехнологичной помощи по профилю "трансплантология". Среди приоритетных направлений – развитие городской программы трансплантации почки у детей на базе СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий".

Ранее в Петербурге 13-летней пациентке провели уникальную операцию на глазах. У пациентки с рождения отсутствует зрение в сумерках, сужаются поля зрения. На данный момент поле зрения ребенка составляет 2 градуса (для понимания – это как смотреть на мир через непрозрачную соломинку).

Фото: Смольный