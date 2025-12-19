В Петербурге суд арестовал фигурантов дела о торговле частями тел

Следствие назвало роли подозреваемых в схеме вывоза биоматериалов.

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам уголовного дела о незаконной торговле фрагментами тел умерших людей.

По данным следствия, соучредитель частной компании Станислав М. организовал незаконную реализацию частей трупов, действуя совместно с неустановленными лицами. Следственные органы полагают, что для реализации схемы был использован подкуп заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы Андрея К.

Как установлено в ходе расследования, медицинский работник предоставлял доступ к биоматериалам умерших в интересах коммерческой структуры. За это он, по версии следствия, получал ежемесячное незаконное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей. Станиславу М. и Андрею К. предъявлены обвинения по статьям о даче и получении взятки, а также о превышении должностных полномочий. Суд постановил заключить их под стражу на срок два месяца, отведенный для проведения следственных действий. В дальнейшем срок ареста может быть продлен.

О выявлении преступной схемы 6 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации МВД, изъятые фрагменты тел использовались в качестве опытных образцов в сферах косметологии, хирургии и стоматологии. Кроме того, представители частных научно-исследовательских организаций допускались к проведению вскрытий в помещении морга без оформления обязательных документов.

Следствием также зафиксированы случаи подмены тел умерших. Как правило, биоматериалы изымались у людей, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

