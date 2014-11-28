Квиз-турнир "Мир Крипто" пройдёт для школьников и студентов Ленобласти

В ходе мероприятия молодые люди смогут узнать больше о криптографии и наиболее популярных шифрах.

Школьники и студенты из Ленинградской области смогут принять участие в открытом квиз-турнире "Мир Крипто". В ходе мероприятия молодые люди смогут узнать больше о криптографии и наиболее популярных шифрах. Об этом пишет пресс-служба администрации региона.

К турниру смогут присоединиться учащиеся в возрасте 14 до 22 лет: они будут соревноваться в составе команд от одного до пяти человек. Участники изучат новые факты из истории криптографии, а также овладеют навыками информационной безопасности, узнают об оптимальных способах поиска информации и решениях задач с использованием шифров.

Мероприятие состоится 16 декабря и будет проходить с 8:00 до 18:00. Регистрация будет открыта до 15 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти пройдет Кубок России по горнолыжному спорту. Более 60 профессионалов старше 18 лет примут участие в соревнованиях, включая спортсменов из сборной страны.

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