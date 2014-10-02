В Петербурге организатор квеста выплатит ребёнку 100 тысяч рублей за удар бутафорским молотком

В Петербурге организатор квеста выплатит 100 тысяч рублей за удар ребенка бутафорским молотком. Об этом рассказали в прокуратуре Василеостровского района.
Квесты проходят в одном из зданий на 17-ой линии В.О. Проверка была начата после обращения отца несовершеннолетнего, который получил 12 ноября 2023 года телесные повреждения в ходе прохождения квеста. Один из сотрудников ударил мальчика бутафорским молотком в область лица. У ребенка была диагностирована ушибленная рана височной области.
Прокурор Василеостровского района обратилась с исковым заявлением в суд к организатору квеста о компенсации морального вреда.
Требования прокуратуры были удовлетворены. В пользу несовершеннолетнего взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Летом в Дагестане возбудили дело после гибели девушек из-за пожара в квест-комнате.
Фото: pxhere
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