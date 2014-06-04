По предварительным данным, во время игрового сеанса произошло воспламенение бензина.

В Дагестане возбудили дело после гибели девушек из-за пожара в квест-комнате. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Инцидент произошел в Махачкале в ночь на 22 июля в подвальном помещении строения по улице Расула Гамзатова. По предварительным данным, во время игрового сеанса произошло воспламенение бензина. Девушки скончались от полученных ожогов. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные.

Ранее мы сообщали, что в Северной Осетии потушили емкости с дизельным топливом.

Видео: Telegram / Нетипичная Махачкала