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В Ленинградском зоопарке запустили новогодний квест про тигра
Сегодня, 11:55
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В Ленинградском зоопарке запустили новогодний квест про тигра

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Игра направлена на повышение уровня образованности детей.

В Ленинградском зоопарке стартовал квест "Тайга - дом тигра", который посвятили символу наступившего года. Об этом сообщили в группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте".

Посетителям предлагают взять лист с заданиями перед прогулкой по зоопарку и во время обхода выбрать правильные ответы на вопросы о тиграх. Игра направлена на повышение уровня образованности детей. За участие в квесте платить не нужно. 

Ранее на Piter.tv: с 8 января в Петербурге откроют пункты приема елок.

Фото: Pexels

Теги: животные, квест, ленинградский зоопарк, тигр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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