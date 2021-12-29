В Ленинградском зоопарке запустили новогодний квест про тигра

Игра направлена на повышение уровня образованности детей.

В Ленинградском зоопарке стартовал квест "Тайга - дом тигра", который посвятили символу наступившего года. Об этом сообщили в группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте".

Посетителям предлагают взять лист с заданиями перед прогулкой по зоопарку и во время обхода выбрать правильные ответы на вопросы о тиграх. Игра направлена на повышение уровня образованности детей. За участие в квесте платить не нужно.

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