Злоумышленник обокрал квартиру артиста балета Мариинского театра на Энгельса

Грабитель подобрал ключи ко входной двери.

Неизвестный обокрал квартиру артиста балета Мариинского театра, оттуда пропали деньги и ювелирные украшения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию Выборгского района поступило 11-го октября. Потерпевший сообщил о том, что в период с 9 по 11 октября кто-то проник к нему в квартиру, подобрав ключи к входной двери, и унес с собой 120 тыс. рублей и ювелирные изделия. Квартира находится на втором этаже в одном из домов на проспекте Энгельса.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция разыскивает злоумышленника.

По информации Piter.TV, потерпевшим является Антон Чейда. На сайте Мариинского театра он указывается как член мимического ансамбля.

Ранее МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в похищении лекарств для онкобольных.

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