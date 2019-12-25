Участники СВО получили документы на новые квартиры в Петербурге

Глава Северной столицы поблагодарил военнослужащих за службу, а их близких – за поддержку и ожидание.

В преддверии 23 февраля в Петербурге губернатор Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский вручили участникам СВО и их семьям документы на новые квартиры. Церемония состоялась в Смольном, пишет spb.aif.ru.

Глава Северной столицы поблагодарил военнослужащих за службу, а их близких – за поддержку и ожидание. Также он напомнил, что по поручению президента страны Владимира Путина выстроена система постоянного сопровождения ветеранов, включающая лечение, медицинскую и психологическую реабилитацию, диспансеризацию, решение социальных и бытовых вопросов, помощь в трудоустройстве.

После начала СВО порядка 1 тыс. семей военнослужащих получили жилье от Петербурга. В текущем году планируется предоставить 450 квартир.

Фото: пресс-служба Смольного