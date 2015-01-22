  1. Главная
С начала года жилье получили 449 детей-сирот в Петербурге
Сегодня, 14:59
На оснащение квартир было направлено 187 млн рублей.

С начала текущего года 449 детей-сирот получили квартиры в Петербурге. Город реализует программу с максимальной социальной ответственностью: жилье предоставляют полностью готовым к проживанию – с мебелью и бытовой техникой, напомнили в Смольном. 

На оснащение квартир было направлено 187 млн рублей. Темпы ввода планируется только наращивать. Предоставление жилья – это фундаментальный шаг для успешной адаптации, позволяющий молодежи сосредоточиться на получении образования и профессии, подчеркнули в администрации. 

Ранее на Piter.TV: более 7 тыс. семей Петербурга получили новые квартиры в 2025 году. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

