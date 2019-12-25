Более семи тысяч семей Петербурга получили новые квартиры в 2025 году

Город помог тысячам петербуржцев улучшить жильё за счёт 20,8 млрд рублей.

В 2025 году более 7 тысяч семей Санкт-Петербурга смогли улучшить свои жилищные условия благодаря мерам поддержки городского правительства. На реализацию программ в этой сфере было направлено свыше 20,8 млрд рублей. Как уточнили в ведомстве, "различные формы государственной помощи позволили 5,2 тысячам семей приобрести собственное жильё с использованием социальных выплат и льготных займов". Ещё более 1,8 тысяч семей, состоявших в очереди на улучшение жилищных условий, уже переехали в новые квартиры. Особое внимание уделяется адресной поддержке. С 2024 года многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также участники СВО получили возможность решать вопрос с жильём в год обращения. Специалисты предприятия "Горжилобмен" сопровождают каждый случай индивидуально, нередко выходя за рамки стандартного графика. По данным Жилищного комитета, за последние пять лет очередь на получение жилья в Петербурге сократилась в 2,4 раза. За этот период различные меры господдержки позволили более 40 тысячам петербургских семей получить новые квартиры.

