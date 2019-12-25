Детям-сиротам предоставят 700 квартир с мебелью и техникой в Петербурге

В этом году в городской бюджет на эти цели заложено 34,2 млн рублей.

Прошло первое заседание межведомственной комиссии Жилищного комитета Петербурга, в рамках которого были рассмотрены заявления детей-сирот старше 23 лет на получение сертификатов для покупки жилья. Эти сертификаты являются новой мерой поддержки, введенной на федеральном уровне.

На сертификаты могут претендовать те, у кого доход за последний год не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, а также люди без судимости, психических заболеваний и наркозависимости.

Сертификат можно использовать для покупки квартиры или погашения ипотеки, как в Петербурге, так и в других регионах России. В течение 3 лет после покупки квартиры действуют ограничения на ее отчуждение. Можно также использовать материнский капитал и собственные средства. Пресс-служба Жилищного комитета Петербурга

В этом году в городской бюджет на эти цели заложено 34,2 млн рублей, что позволит выдать шесть сертификатов. Еще планируется предоставление 700 квартир с мебелью и техникой детям-сиротам.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург передаст ветеранам боевых действий 450 квартир.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)