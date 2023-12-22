Курсы по освоению профессий в сфере ИИ проведут для жителей Ленобласти

В 2024 году этой возможностью смогут воспользоваться 2500 человек.

Жители Ленинградской области имеют уникальную возможность получить дополнительное профессиональное образование в области искусственного интеллекта при поддержке государства. Прием заявок на курсы по ИИ уже начался. Подробности и условия участия доступны на официальном сайте.

Курсы предоставляют возможность освоить актуальные профессии на рынке труда, такие как: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ, руководитель проектов в области ИИ. Участниками программы могут стать граждане Российской Федерации старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также студенты колледжей и вузов.

Преимущества программы включают в себя: лицензированные программы продолжительностью от 144 или от 250 часов в онлайн-формате, удостоверение о повышении квалификации, возможность получения до 90% финансирования стоимости курса от государства. В 2024 году этой возможностью смогут воспользоваться 2500 человек.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика" и проекта "Цифра47".

Ранее мы сообщили о том, что 54 двойни родилось в Ленобласти с начала 2024 года.

Фото: Комитет цифрового развития Ленобласти