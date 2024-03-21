Экономист Васильев дал прогноз курса рубля в сентябре 2025 года

В конце сентября рубль получит поддержку за счёт налогового периода — экспортеры будут активнее продавать валюту для расчётов с бюджетом.

С валютной динамикой до конца осени и в октябре ситуация останется стабильной: доллар в диапазоне около 80–85, юань примерно 11,2–11,9 и евро примерно 94–100, при этом прогнозируется умеренное ослабление. Такую картину озвучил экономист Михаил Васильев в интервью spb.aif.ru.

В конце сентября рубль получит поддержку за счёт налогового периода — экспортеры будут активнее продавать валюту для расчётов с бюджетом, отметил Васильев. По словам специалиста, любые позитивные сигналы в отношении сотрудничества России и США могут способствовать росту рубля на ожиданиях притока иностранного капитала. В таком случае валюта может вернуться на диапазон 70–80 за доллар.

Напротив, ухудшение отношений России с Западом и введение новых санкций способны быстро вернуть курс к уровню около 90 за доллар, к 12,6 за юань и к 106 за евро. Помимо геополитики на рубль повлияют в обозримой перспективе динамика цен на нефть, темпы снижения ключевой ставки, оживление экономики и спрос на импорт, а также риторика властей по отношению к курсу рубля, резюмировал Васильев.

