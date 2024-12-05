В выходные на курорте "Красное озеро" откроется горнолыжный сезон

Гостей ждут веселые конкурсы, музыка и атмосфера дружбы.

В субботу, 7 декабря, на курорте "Красное озеро" пройдет официальное открытие горнолыжного сезона.

Как пишет "Петербургский дневник", организаторы приготовили программу развлечений, которая включает в себя фирменный джем от Goodfellaz Camp, соревнования по лучшим трюкам и розыгрыши призов.

Кроме того, гостей ждут веселые конкурсы, музыка и атмосфера дружбы. Это мероприятие станет отличным поводом для общения и демонстрации мастерства.

Ранее мы сообщили о том, что почти все коттеджи в Ленобласти забронировали за месяц до Нового года.

Фото: ВКонтакте / GOODFELLAZ