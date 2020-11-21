  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы активно берут подработку на майские праздники
Сегодня, 12:53
27
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы активно берут подработку на майские праздники

0 0

Обычно выбор падает на курьеров и официантов.

В период майских праздников многие жители Санкт-Петербурга выбирают дополнительную работу, которая в эти дни оплачивается выше обычного. Как сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные hh.ru, наибольший спрос на временных сотрудников наблюдается в сферах общепита, гостиничного бизнеса, доставки и перевозок.

Петербуржцы могут значительно увеличить свой доход, устроившись на праздники курьерами, мерчендайзерами, кассирами, комплектовщиками или консультантами в магазины. Офисные работники нередко используют выходные для подработки в этих сферах. Кроме того, некоторые компании предлагают своим сотрудникам дополнительные смены в связи с повышенным спросом в праздничные дни.

Эксперты отмечают, что оплата труда в майские праздники традиционно выше, чем в обычное время, что делает подработку особенно привлекательной для горожан.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге за неделю почти тысячу курьеров на электровелосипедах привлекли к ответственности за нарушения ПДД.

Фото: Unsplash (Rowan Freeman)

Теги: карьера, курьеры, официанты, подработка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии