Курьер мошенников разгромил квартиру девушки на улице Бутлерова

Ранее горожанке регулярно звонили аферисты, однако она не поддавалась под их воздействие.

Правоохранители Калининского района задержали курьера мошенников, который разгромил битой квартиру местной жительницы на улице Бутлерова. По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 22 августа обратилась 26-летняя девушка, заявившая о нападении неизвестного. К ней под видом доставки вошел незнакомец, потребовавший перевести ему 109 тыс. рублей. Затем злоумышленник взял бейсбольную биту и стал громить жилище, после чего похитил мобильный телефон и скрылся. Ранее горожанке регулярно звонили аферисты, однако она не поддавалась под их воздействие.

По подозрению в причастности к этому преступлению на Кондратьевском проспекте поймали 21-летнего молодого человека. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что ограбление магазина на Васильевском острове обернулось уголовным делом.

Видео: пресс-служба МВД России