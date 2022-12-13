В Петербурге курьер отправлял школьнице фото своего обнаженного полового члена

Подозреваемый был задержан 21 февраля. Он был полностью изобличен и дал признательные показания.

В Петербурге был задержан 37-летний курьер, который с конца прошлого года вёл переписку со школьницей и отправлял ей фотографии своего полового члена. Об этом стало известно Piter.tv.

По данным правоохранителей, мужчина, работающий курьером, в неустановленное время, но не позднее 27 октября 2022 года, неоднократно совершал развратные действия в отношении 13-летней девочки. Он в "ВКонтакте" и Telegram вел с малолетней переписки на темы сексуального характера, неоднократно высказывал просьбы присылать фото и видео ее обнаженного тела, а также сам отправлял школьнице фотографии своего обнаженного полового члена.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Подозреваемый был задержан 21 февраля. Он был полностью изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге учителю биологии дали 17,5 лет колонии за педофилию.

Фото: Piter.tv