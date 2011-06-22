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Курьер не дал мошенникам обмануть пенсионерку с переулка Гривцова
Сегодня, 8:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Курьер не дал мошенникам обмануть пенсионерку с переулка Гривцова

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Женщину убедили передать 180 тысяч для перевода на "безопасный счет".

В Петербурге курьер спас деньги пенсионерки, которые она передала мошенникам. Подробности сообщили в "Оперативном прикрытии".

Днем 29 апреля сотрудник доставки получил заказ и во время его выполнения обнаружил, что в свертке находятся деньги. Курьер вернулся к отправителю. Пожилая женщина (87 лет) сообщила, что ей на стационарный телефон позвонили неизвестные и сказали, что в связи с событиями на Украине срочно требуется все деньги поместить на "безопасные счета".  

Курьер вызвал полицию в квартиру в переулке Гривцова. Пенсионерка подтвердила прибывшим правоохранителям, что ее убедили передать курьеру 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее скульптор в Петербурге перевела мошенникам 1,8 млн рублей. Звонивший представился работником банка. Он убедил потерпевшую под предлогом инвестирования в биржевую торговлю перевести сумму с банковской карты на указанный счет. 

Фото: Piter.tv

Теги: курьер, мошенничество, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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