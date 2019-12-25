Курьер наркоторговцев из Петербурга получил 5 лет в ИК строгого режима

Его поймали с почти 200 г. мефедрона.

Суд Выборгского района Северной столицы огласил приговор в отношении Филиппа Маликова, который был признан виновным в незаконном хранении и покушении на сбыт наркотических веществ, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В августе 2024 года фигурант уголовного дела вступил в сообщество наркоторговцев. Ему предстояло выполнять роль курьера, "закладчика", который должен был распространять запрещенную продукцию по адресам с целью дальнейшего материального обогащения всей нелегальной организации.

С этой целью Маликов приобрел у наркоторговцев почти 200 г. мефедрона и доставил его в квартиру по улице Руднева, чтобы расфасовать его на мелкие свертки. Закончив свое дело, он вышел из квартиры, однако его тут же задержали в подъезде дома.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК строгого режима. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в изнасиловании 14-летней дочери петербуржец отправлен в СИЗО.

Фото: Piter.TV