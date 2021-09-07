Работающая "по поручению ФСБ" мошенница похитила у петербурженки 5 млн рублей

В суде она отрицала свою причастность к преступной группе, вину не признала.

Красносельский суд Северной столицы огласил приговор в отношении Ольги Бучниковой, подозреваемой в двух случаях мошенничества. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде установили, что с 3 по 7 февраля 2024 года обвиняемая вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, которые поручили ей под видом представителя банка забрать у потерпевшей 5 млн рублей и якобы перевести их на "безопасный счет".

Бучникова встретилась с женщиной на улице Марата. Однако банкомат, через который мошенники планировали вывести деньги, перестал работать на прием денежных средств. Фигурантка дела оперативно получила от неустановленных лиц новые инструкции и проследовала вместе с потерпевшей к банкомату на Лиговском проспекте, где и похитила у женщины 5 млн рублей.

Помимо прочего обвиняемая была уличена в совершении аналогичного преступления. Снова выступая в роли курьера, она похитила у еще одной жертвы деньги на сумму 750 тыс. рублей.

Бучникова вину не признала, в состав преступной группы не входила, ни с кем не договаривалась на совершение преступлений, действовала под влиянием и убеждением якобы сотрудника ФСБ и сотрудницы ЦБ РФ, сама передала им, принадлежащие денежные средства в размере не менее 1 280 000 рублей. Она потерпевших не уговаривала, вообще с ними практически не общалась, они ей вопросов не задавали, она думала, что действует по просьбе и поручению ФСБ и ЦБ РФ. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

С учетом всего этого суд назначил Бучниковой наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с испытательным сроком 3 года. В пользу пострадавшей женщины с фигурантки взыскали почти 5 млн рублей в счет возмещения ущерба.

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Фото: Piter.TV