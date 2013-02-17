Курьер мошенников забрал полмиллиона у пенсионерки на Республиканской

Подозреваемого доставили в отдел для дальнейшего разбирательства и выбора меры пресечения.

В воскресенье, 17 ноября, в 13:22 в полицию Красногвардейского района обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая на Республиканской улице. Она заявила, что накануне ей поступил звонок от неизвестного лица, сообщившего, что по новому закону деньги, хранимые дома, должны быть задекларированы, и для этого их нужно передать курьеру для помещения в специальную ячейку. Поверив мошеннику, пожилая женщина передала курьеру 500 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье 159 части 3 УК РФ (мошенничество).

В тот же день в 18:40 сотрудники уголовного розыска в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали 30-летнего жителя Калининградской области по адресу: 5-я Советская улица, дом 5, комната в апартаментах. Подозреваемого доставили в отдел для дальнейшего разбирательства и выбора меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что первокурсник попал в реанимацию с отравлением алкоголем после концерта в "Севкабель Порту".

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти