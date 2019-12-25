Первокурсник попал в реанимацию с отравлением алкоголем после концерта в "Севкабель Порту"

Новые знакомые предложили ему спиртные напитки.

В воскресенье, 17 ноября, стало известно, что 17-летний студент педагогического колледжа был госпитализирован из "Севкабель Порта" на Кожевенной линии в алкогольным отравлением.

Согласно информации АН "Оперативное прикрытие", накануне молодой человек познакомился с группой людей на концерте Мэйби Бэйби, который проходил в общественном пространстве в прошлую пятницу. Новые знакомые предложили ему спиртные напитки.

Вскоре после этого состояние студента резко ухудшилось. Он был доставлен в медицинское учреждение и помещен в реанимационное отделение. Сейчас ведется проверка по факту происшествия.

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Фото: Piter.TV