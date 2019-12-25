Пассажир самолета из Тюмени в Петербург привлечен к ответственности за курение

Транспортные полицейские Петербурга привлекли к административной ответственности мужчину, который закурил на борту самолета из Тюмени. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 13 февраля.
Было установлено, что 41-летний пассажир покурил сигарету в туалетной кабине авиалайнера. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.
Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов.
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
