Пассажир самолета из Тюмени в Петербург привлечен к ответственности за курение
Сегодня, 12:50
sashshsas

В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортные полицейские Петербурга привлекли к административной ответственности мужчину, который закурил на борту самолета из Тюмени. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 13 февраля. 

Было установлено, что 41-летний пассажир покурил сигарету в туалетной кабине авиалайнера. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. 

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что молодая петербурженка "заминировала" Пулково. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 

Фото: Piter.TV 

