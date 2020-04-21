В Пулково задержали пассажира самолета из Бишкека, который закурил на борту

В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортная полиция Петербурга привлекла к административной ответственности пассажира самолета из Бишкека, который закурил сигарету во время полета.

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО 17 октября, в дежурную часть аэропорта Пулково поступили сведения о необходимости прибытия наряда полиции на стоянку воздушных судов. Было установлено, что 38-летний иностранец покурил в туалетной кабине. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее на Piter.TV: транспортная полиция задержала в Пулково дебошира из Магаданской области.

Фото: Piter.TV