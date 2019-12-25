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Мужчину доставили в полицию Пулково после курения на борту самолета
Сегодня, 12:32
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Мужчину доставили в полицию Пулково после курения на борту самолета

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Максимальный штраф составит 1500 рублей.

Жителя Ленобласти привлекут к административной ответственности за курение на борту самолета. Об инциденте рассказала пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудник службы авиабезопасности вызвал наряд транспортной полиции к самолету, прилетевшему из Краснодара в Петербург. Было установлено, что 34-летний житель Тосно курил сигарету с табаком во время полета. Он находился в туалетной кабине. 

Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела МВД РФ в Пулково. В отношении него составили административный протокол. Мужчина может заплатить штраф размером до 1500 рублей. 

Ранее рейс из Челябинска в Петербург задержали из-за сообщения о бомбе.

Фото: Piter.TV

Теги: курение на борту, пулково, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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