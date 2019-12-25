Самолет приземлится в аэропорту Пулково в 09:40 по мск.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что рейс из Челябинска в Петербург задержали из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, борт авиакомпании "Победа" должен был вылететь с Урала в 6:05 утра. Однако, во время досмотра перед полетом один из пассажиров сообщил, что у него в багаже бомба. После сотрудники аэропорта экстренно досмотрели "минера", а после доставили в линейный отдел полиции.

Отмечается, что взрывчатку не нашли. Рейс задержали на два часа, самолет приземлится в Пулково в 09:40 по мск.

Ранее мы сообщали о том, что первый пассажирский поезд отправился из Петербурга в Евпаторию.

Фото:pixabay