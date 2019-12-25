Первый пассажирский поезд отправился из Петербурга в Евпаторию

Общая протяженность составит 2 697 км и займет 44 часа.

В четверг, 2 июля, стало известно, что из Северной столицы отправился в Евпаторию первый пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-служба оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс".

Поезд отправился 1 июля, в 19:16 мск с Московского вокзала в Петербурге. Известно, что общая протяженность составит 2 697 км и займет 44 часа. Состав пройдет через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов.

Напомним, что в новых вагонах установлены кондиционеры и биотуалеты. В эргономичных купе расположены розетки 220V и USB разьемы для подзарядки электронных устройств. Также в каждом составе есть вагон-ресторан.

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