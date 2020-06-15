Центр Курехина начнет весну с исследования постиронии

В Центре Курехина на Лиговском, 73 представят постиронический спектакль без актеров "ПВЛ".

Спектакль Федора Курехина "ПВЛ" — это рассказ о травме и восприятии мозгом последствий этой травмы через Игру, рассказывают организаторы. Последний показ постановки состоялся больше года назад на сцене Центра.

По сценарию зрители попадают в голову к человеку и слышат голоса, одновременно находясь в двух реальностях. В центре Истории — обычный парень Леха, к которому приходит друг Даня. В их статичных диалогах концентрируется пустая информационная переизбыточная боль от дезинтеграции, игры, чипсов и невозможности жить нормально.

Сюжет спектакля отсылает также к "Диалогам" Платона.

Спектакль "ПВЛ" можно будет посетить 6 марта в 19:00 и 21:00. Длительность: 1 час.

Ранее в Центре Курехина показали зарождение андеграундной культуры в Ленинграде.

Фото: Центр современного искусства им. Сергея Курехина