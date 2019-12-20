В Центре Курехина исследуют влияние новых технологий и научных открытий на жизнь человека.

С 13 марта по 15 апреля в Центре современного искусства им. Сергея Курехина будет представлен выставочный проект Людмилы Беловой "Процессы". Выставочное пространство выступит площадкой для размышлений о развитии искусственного интеллекта, о вхождении человека в мир технологий, о взаимосвязи микро- и макромиров и процессах, происходящих в человеческом сознании.

На выставке будут представлены инсталляции, видеоарт, живопись и объекты. В рамках проекта впервые прозвучит многоканальная аудиоинсталляция, созданная специально для проекта музыкантом и аудиохудожником Игорем Поцукайло.

Людмила Белова – художник, куратор. Занимается видео- и аудиоискусством, живописью, фотографией. Исследует вопросы памяти, пространства и времени; изучает влияние новых технологий на человека в художественных практиках; через интерактивность включает зрителя в арт-процесс. Произведения Людмилы Беловой выставлялись в Европе, США, России и Азии.

Выставка откроется для посетителей 13 марта в 12:00 по адресу Лиговский проспект, 73.



Фото: Центр Курехина