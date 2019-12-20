Спектакль Diggraving

Центр Курехина представит черную пластическую клоунаду с элементами мюзикла.

Diggraving — это взгляд на будущее драматического театра в его классических и устаревших проявлениях. Поиск будущего театра через убийство нынешнего с постмодернистской ухмылкой на лице.



В спектакле происходит деформация не только сознания, но и пространства, превращающегося то в девятиэтажный панельный дом, по которой взбирается отчаявшийся в любви пацан, то в длинную трассу на пути из Москвы во Владивосток, то в отвесную скалу, уносящую жизни одну за другой.



Когда: 14 февраля 19:00

Билеты: от 200 рублей

Место: Лиговский проспект, 73



Фото: предоставлено организаторами