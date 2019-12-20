Diggraving — это взгляд на будущее драматического театра в его классических и устаревших проявлениях. Поиск будущего театра через убийство нынешнего с постмодернистской ухмылкой на лице.
В спектакле происходит деформация не только сознания, но и пространства, превращающегося то в девятиэтажный панельный дом, по которой взбирается отчаявшийся в любви пацан, то в длинную трассу на пути из Москвы во Владивосток, то в отвесную скалу, уносящую жизни одну за другой.
Когда: 14 февраля 19:00
Билеты: от 200 рублей
Место: Лиговский проспект, 73
Фото: предоставлено организаторами
Спектакль Diggraving
Центр Курехина представит черную пластическую клоунаду с элементами мюзикла.
Diggraving — это взгляд на будущее драматического театра в его классических и устаревших проявлениях. Поиск будущего театра через убийство нынешнего с постмодернистской ухмылкой на лице.
Теги: арт-центр курехина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,
Обсуждение ( 0 )