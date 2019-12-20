Спектакль "Конец истории"

Переосмысливание постапокалипсиса от Центра Курехина.

"Конец истории" — полуиммерсивный спектакль-инсталляция про путешествие одного человека по пустошам после Конца Света. Спектакль делится на 5 зон: Травма, Экология, Культура, Капитализм и Память. Главный вопрос в спектакле — не "как же быть, когда ничего нет", а "как с этим самым смирится и принять, попробовать думать по-другому".

Спектакль создан по мотивам работ Вальтера Беньямина, "темной экологии" Тимоти Мортона, и игр про постапокалипсис.



Спектакль Федора Курехина. Музыкальный дизайн: Вова Недвецкий, Валерия Полянская. Постановочная часть: Слава Шатровой, Николай Маргиев, Дарья Каминская, Федор Курехин.



Продолжительность: 1 час.



Когда: 5 марта 19:00 и 21:00

Билеты: от 200 рублей

Место: Лиговский проспект, 73



Фото: предоставлено организаторами