В центре имени Сергея Курёхина открылась выставка художников "Поп-Механики"

Посмотреть на работы Олега Маслова и Виктора Кузнецова можно до 25 сентября.

В центре имени Сергея Курёхина состоялось открытие выставки "Олег и Виктор. 1993-2006 гг. От Новой Академии до Поп-Механики". Первый день работы экспозиции оценили корреспонденты Piter.tv.

Проект рассматривает важные темы дружбы, любви, сотрудничества и свободы. На выставке представлены работы неоакадемического периода творчества художников Олега Маслова и Виктора Кузнецова, которые принимали участие в группе "Поп-Механика" Сергея Курёхина. Здесь можно найти картины, фотографии и видеоматериалы, связанные с их творчеством.

Творческий союз профессоров Новой Академии Изящных Искусств Олега Маслова и Виктора Кузнецова — выдающийся и своеобразный во всех отношениях феномен своенравного, увлечённого творчества, в котором одновременно можно увидеть много всего, многому порадоваться и восхититься Андрей Хлобыстин, живописец, теоретик искусства, участник группы "Новые художники"

Корреспондентам Piter.tv удалось поговорить о выставке с художественным руководителем центра Анастасией Курёхиной и художником Олегом Масловым. Анастасия Курёхина рассказала об основной тематической направленности выставки, а также поделилась подробностями её организации.

Чему посвящена выставка?

Выставка посвящена двум художникам, у которых был совместный проект в 1993-2006 годах. Это хулиганский, шуточный проект по поводу разных культур человечества. На нём представлены и постановочные портреты в стиле XVIII-XIX веков, и античное искусство, и различные мотивы. Компиляция определённого исторического опыта с весёлым хулиганским видением Маслова и Кузнецова. Они какое-то время были частью "Поп-Механники" — Сергей их привлекал выступать перформерами: они делали специальные костюмы, в которых участвовали в фотосессиях.

Мы работаем как археологи, часть работ была вынута из кладовок точно также, как и некоторые наши предыдущие выставки. Мы занимаемся сейчас серьёзной архивацией и исследованием неофициальной культуры 80-х, 90-х и 00-х годов. Кроме этого мы исследуем современное искусство. Я очень рада, что этот проект состоялся. Большая заслуга в этом Олега Маслова, который всё создал: и развеска его, и идея его.

До какого числа будет проходить выставка и в какие часы?

До 25 сентября с 12:00 до 21:00. Воскресенье — выходной день. За вход — символическая плата со льготами и другими сопутствующими скидками.

На какую аудиторию рассчитана выставка?

Самая разная, но строго 18+, это интересно и людям которые в те годы жили, и молодёжи, потому что это исторический артефакт.

Художники родились благодаря Новой Академии, в частности благодаря Тимуру Новикову, который тогда её создал, позвал всех в профессора, он очень очень много работал над популяризацией искусства и античного, и классического, и современного — такое смешение разных исторических эпох и жанров давало различные результаты.

Что для вас уникального в этой выставке?

Для меня уникально всё. Художники, даже если копируют что-то, вносят частичку своей души, энергию, переживания, эмоции. Через цифровую технологию ощущение сопричастности к художнику не передать, потому что материальное исполнение, материальная культура несёт в себе некий заряд, неподдающийся объяснениям.

Какие были сложности при создании этой выставки?

Здание с узкими лестницами — большинство работ мы заносили через окно, часть Олег снимал с подрамников, носил и здесь натягивал по новой. Нам очень трудно сюда занести крупногабаритные вещи.

Процесс создания картин и смысл, вложенный в них, нам описал один из виновников торжества – художник Олег Маслов.

Чему посвящена выставка?

Хотелось рассказать об этом времени и о себе, о том, что нас увлекало, чем мы жили в таком вакууме, был огромной дефицит изображений, хотелось насытить свой зрительский голод. Всё в реальности с нами происходило — это документальные кадры, нарисованные маслом на холсте. Картины частями выставлялись в Русском музее, в Манеже, на разных выставках в Москве, костюмы ездили в Нижний Новгород, фотографии сейчас будут выставлять в Третьяковской галерее на выставке, посвящённой Генриху Семирадскому.

На этой выставке представлен неоакадемизм – всё посвящено античности, античной культуре, на которой и держится наш славный город.

Когда мы работали с "Поп-Механикой", то объездили пол-Европы. И в Питере выступали: в Октябрьском концертном зале, в ДК Ленсовета. Нам хотелось показать, как эти образы в картинах трансформируются в образы на сцене.

Какую роль в вашей жизни сыграл Сергей Курехин?

С Сергеем Курехиным я сотрудничал с середины 80-х годов в качестве художника. А в 90-е годы, увидев, что мы с Виктором делаем, он пригласил нас как уже "готовый продукт". Мы не принимали участие в репетициях — это всегда была мощная и искромётная импровизация, которая рождалась и умирала на глазах у зрителя.

Как пришла идея создания выставки?

Идея принадлежит Анастасии Георгиевне. Она мне позвонила и сказала, что надо сделать выставку. Мои современные картины находятся в Москве, к сожалению. И тут я вспомнил, что мы давно не проводили инвентаризацию, не доставали со склада наши старые неоакадемические картины. Всё удивительным образом сошлось — картин хватило точно на это помещение. Причём я не брал не оформленные в рамки фотографии: всё что в стекле — берём, всё что не в стекле — оставляем. Таков был метод — простой, но очень хороший. Всё вышло случайно, как и всё в этой жизни.

Когда вы пишете картины, вы думаете как понравиться зрителю?

Мне кажется, нет. В процессе задумывания могут быть такие мысли, как понравиться зрителю, но когда ты создаёшь — вступает множество разных энергий в действо, тогда бы справиться с внутренними проблемами в картине: как проникнуть в плоскость, погрузиться в пространство. Если ты хорошо натренирован — быстро погружаешься и там работаешь, а какое-то время — стоишь, у тебя палитра, краски, кисть, ты всё это видишь, ощущаешь плоскость холста. Надо скорее туда проникнуть, порой бывает трудно вернуться, ведь там уже обжился, вокруг чудесные персонажи.

Какую реакцию на выставку вы ждали?

Я ждал бешеного восторга и, по-моему, он был. Много моих друзей пришли, их не испугал ни дождь, ни август. Все ещё говорили: "не надо делать выставку в мёртвый сезон — никто не придёт". Но я знаю один принцип: надо всегда делать тогда, когда никто не хочет — конкурентов не будет.

Сложно ли работать двум художникам-друзьям?

Друзьям — нет, врагам — сложно. Друзьям ничего не сложно делать вместе. Мы дружили с 93-го года прошлого века, а работали до 2006-го.

Как вы познакомились с Виктором?

Мы плыли на корабле во Францию. Был большой фестиваль, на котором собрались рок-музыканты, художники, артисты, лицедеи, киношники. Мне Виктор понравился как человек, мы стали дружить и через пару лет решили сделать совместный проект. Ему и мне было одиноко, нужна была дружба и мощная поддержка.

Мы зарабатывали деньги, разъезжали по разным странам. Было много впечатлений, сотрудничество с любимыми музыкантами — тогда все друг друга знали. Ходили на концерты и выставки, художники превращались в музыкантов, музыканты — в художников; все играли актёрами в спектаклях.

Когда советский строй рухнул, остался вакуум, надо было его как-то заполнить. Мы не могли жить в этой пустоте. Нет хорошей музыки — мы её сделаем, нет картин — нарисуем, нечего смотреть — мы отснимем кино.

Возникали ли споры в процессе работы?

Споры конечно же были и технологические, в том числе. Мы изначально обо всем договорились, это же не так происходит, что вдохновение пришло и пишешь картину. Мы работали вдвоём, отталкивались от идеи, делали эскизы, потом уже конкретное изображение.

Мы рисовали эскизы, потом часто снимали моделей на фотографии, а потом уже переносили в картину. Неоакадемизм под собой подразумевал гиперреалистичность. Нам важно было чтобы люди поверили, что это реальный мир. Было очень важно использовать часть фотографии которую она украла у живописи, когда появилась -- правдивость. Изобразительное искусство стало уходить от неё в различные умозаключения, настроения, психологию или просто в темперамент.

Почему вы изображали себя на картинах?

Когда мы только начинали писать, нам нужны были натурщики и натурщицы. Было начало 90-х: в музыке царит рейв, в моде кислотные цвета, в изобразительном искусстве появляется компьютер. Над нами потешались. Мы набираем группу, уговариваем хорошего фотографа, рисуем эскизы, как все будут стоять, делаем костюмы, придумываем мир. Тогда всё было страшно вокруг: фонари не работали, продуктов мало, сугробы на улице такие, что не пройти, на улицах ходят развалившиеся троллейбусы. Поскольку все наши друзья из прогрессивной молодёжи — крутили пальцем у виска и нас кидали. Звали моделей и в ответственный момент они не приходили. Начали их заменять собой, мы же уже нарисовали, в каких позах стоять — значит будем сами. Обычная история, когда не можешь кого-то попросить — делай сам.

Через пару выставок знакомые заметили, как красиво получается — к нам выстроилась очередь из натурщиц, потом — жуткая популярность, отбоя не было от моделей, которые хотели бы с нами сотрудничать. А мы продолжали позировать тоже, ведь поняли, что хорошо исполняем роли, которые придумываем. К тому же у нас интересные типажи: толстый и тонкий, как у Чехова, блондин и брюнет — контраст. Мы начали эксплуатировать эту тему. Нам было весело с этим жить: придумывать костюмы, позы, сюжеты, читать античную литературу, делать иллюстрации. Тогда же мы пытались издавать книги, снимали кино, чем только не занимались.

Бутафорию вы создавали сами?

Да. Поскольку мы все в детском саду лепили из папье-маше — ремесло не забыли, стали делать маски и другую бутафорию.

Какое влияние на ваше творчество оказал Петербург?

В Санкт-Петербурге я второй раз родился. Впервые я попал сюда в шестом классе с экскурсией школьников, тогда понял, что это тот город, в котором я хочу жить. Я влюбился в него, как можно влюбиться в девушку и такой пылкой страстью я любил его много лет. Выходил из поезда и, как воздушный шарик, наполнялся силой, любовью, и, чем дальше я шёл, тем выше взлетала моя душа. Этот город и всё что его наполняет и есть основа творчества. Это лучший город земли. Я объехал полмира, был в разных красивых городах, но, мне кажется, ничто с ним не сравнится. Я безумный патриот Питера.

Материал подготовили София Пак, Дарья Абуталипова и Мария Поликарпова, Piter.tv