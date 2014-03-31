Иммерсивная выставка Deep Inside/ght идет в Beriozka Gallery. Без возрастных ограничений.

Иммерсивную выставку-бестселлер Deep Inside/ght представляют художница Мария Луттик и "Яндекс Афиша". В рамках проекта автор сочетает сразу несколько изобразительных техник: современную каллиграфию, граффити, нео-академическую живопись и эксперименты с эпоксидной смолой, алкогольными чернилами и жидким золотом.

Пространство экспозиции состоит из нескольких залов. В них встречаются холсты, интерактивные полы, дополненная реальность и специально созданные парфюмером запахи.

Выставка Deep Inside/ght – художественный диалог автора о том, что дорого и желанно каждому. Она – о счастье, любви, свободе, предназначении, богатстве, об успехе, о выборе и ценностях.

Фото: deepinsideght.com