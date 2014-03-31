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Выставка Deep Inside/ght
Сегодня, 12:00
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Выставка Deep Inside/ght

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Иммерсивная выставка Deep Inside/ght идет в Beriozka Gallery. Без возрастных ограничений.

Иммерсивную выставку-бестселлер Deep Inside/ght представляют художница Мария Луттик и "Яндекс Афиша". В рамках проекта автор сочетает сразу несколько изобразительных техник: современную каллиграфию, граффити, нео-академическую живопись и эксперименты с эпоксидной смолой, алкогольными чернилами и жидким золотом. 

Пространство экспозиции состоит из нескольких залов. В них встречаются холсты, интерактивные полы, дополненная реальность и специально созданные парфюмером запахи. 

Выставка Deep Inside/ght – художественный диалог автора о том, что дорого и желанно каждому. Она – о счастье, любви, свободе, предназначении, богатстве, об успехе, о выборе и ценностях. 

Фото: deepinsideght.com

Теги: выставка, современное искусство
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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