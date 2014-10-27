Купившего подростку пиво мужчину привлекли к административной ответственности в Петербурге

Нарушитель был препровождён в ближайший участок, где в отношении него был составил административный протокол о вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкоголя (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ).

Сотрудники петербургской полиции привлекли к административной ответственности гражданина, купившего алкоголь для несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ночью накануне на центральных улицах города прошёл специальный рейд, целью которого являлось выявление случаев покупки спиртного лицам моложе 18 лет.

К ответственности был привлечён 46-летний мужчина, который согласился приобрести пиво по просьбе 17-летнего подростка. В одном из магазинов на Невском проспекте он приобрел три баночки напитка и передал их юноше. Нарушитель был препровождён в ближайший участок, где в отношении него был составил административный протокол о вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкоголя (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ). Нарушителю разъяснили неправомерность подобного поступка и необходимость соблюдения закона.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

