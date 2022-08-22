Синоптик Петербурга: "Сейчас купаться можно уже почти везде"

Прошедшие три дня температура воздуха в Санкт-Петербурге достигала и превышала +25 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в эти выходные можно открывать купальный сезон, "сейчас купаться можно уже почти везде".

Прошедшие три дня температура воздуха в Санкт-Петербурге достигала и превышала +25 градусов, сегодня ожидается +28 градусов.

А вот в выходные дни в Петербурге ожидается +22…+25 градусов и суббота даже немного теплее воскресенья. Александр Колесов, синоптик

Что касается температуры воды, то в течение недели активно шёл её прогрев. В Неве температура воды +17 градусов, у Кронштадта +18 градусов. В Лисьем Носу и в Шепелево +21 градусов, так как там довольно мелко.

Единственное что смущает на выходных, это северо-восточный ветер, который сгонит теплую воду в залив и поднимет снизу холодную. Александр Колесов, синоптик

В четверг, 15 июня, был зафиксирован новый температурный летний рекорд, составивший +25,9 градусов.

Фото: Piter.tv