Петербуржцам рассказали, куда сдать елку на переработку

Главное требование – очистить деревья от украшений.

Журналисты "Петербург2" создали интерактивную карту с пунктами приема живых ёлок на переработку.

В этом году, как и в предыдущие, собранные хвойные деревья будут переработаны в щепу, которую отдадут в Конный клуб "Кентаврик", в центр помощи диким животным "ВЕЛЕС" и в Царскосельский клуб "Александрова дача". Переработанное сырьё пойдёт на подстилку и подкормку животным, а также щепу будут использовать в городском благоустройстве. В токсовском зубровнике хвойные деревья не принимают, поскольку местные обитатели не питаются ёлками, а также не спят на колючей подстилке. Также ёлки не принимают и в Ленинградском зоопарке.

Что принимают на переработку

Ёлки, пихты, сосны. Главное требование – очистить их от украшений. Наличие хвои – не обязательно.

Карта пунктов сбора

Интерактивная карта с точками приема елок в Петербурге и Ленинградской области.

Из опроса стало известно, что каждый второй петербуржец утилизирует ель экологичным способом: 27% сдают деревья в переработку, 19% распиливают на дрова, 2% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из елей сувениры.

Фото: Piter.tv