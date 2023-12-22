Петербуржцам рассказали, куда сдать елку на переработку

Журналисты "Петербург2" создали интерактивную карту с пунктами приема живых ёлок на переработку.
В этом году, как и в предыдущие, собранные хвойные деревья будут переработаны в щепу, которую отдадут в Конный клуб "Кентаврик", в центр помощи диким животным "ВЕЛЕС" и в Царскосельский клуб "Александрова дача". Переработанное сырьё пойдёт на подстилку и подкормку животным, а также щепу будут использовать в городском благоустройстве. В токсовском зубровнике хвойные деревья не принимают, поскольку местные обитатели не питаются ёлками, а также не спят на колючей подстилке. Также ёлки не принимают и в Ленинградском зоопарке.
Что принимают на переработку
Ёлки, пихты, сосны. Главное требование – очистить их от украшений. Наличие хвои – не обязательно.
Карта пунктов сбора
Интерактивная карта с точками приема елок в Петербурге и Ленинградской области.
Из опроса стало известно, что каждый второй петербуржец утилизирует ель экологичным способом: 27% сдают деревья в переработку, 19% распиливают на дрова, 2% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из елей сувениры.
Фото: Piter.tv
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