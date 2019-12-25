Жителям Ленобласти рассказали, куда пожаловаться на рост цен

В сообщении нужно указать название и адрес магазина, а также товары, на которых необоснованно завышена цена.

Жители Ленобласти могут пожаловаться на рост цен в магазинах. О способах в своих соцсетях напомнила администрация Тихвинского района.

Можно позвонить по телефону:+7 (812) 274-30-70 или написать на электронный адрес: to47@fas.gov.ru. Также сообщения принимаются по телефону 8 (800) 302-08-13 дополнительный номер #1 (правительство 47 региона).

В сообщении нужно указать название и адрес магазина, а также товары, на которых необоснованно завышена цена. Для доказательства приветствуются фотографии ценника.

Ранее стало известно, что в Ленобласти продолжается поддержка фермеров.

Фото: Piter.tv