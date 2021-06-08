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В Ленобласти продолжается поддержка фермеров
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В Ленобласти продолжается поддержка фермеров

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Накануне конкурсная комиссия рассмотрела проекты по выращиванию коров молочных и мясных пород, коз, рыбы, плодовых деревьев.

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти провел защиту проектов фермеров, претендующих на гранты "Ленинградский фермер" и семейные фермы. В администрации подчеркнули, что в этом году защита проектов прошла впервые.

Проекты представляли 15 аграриев, объем финансирования обоих грантов составил 110,3 миллиона рублей. За грант "Ленинградский фермер" будут бороться 9 фермеров, за рант семейным фермам – 6 конкурсантов.

Накануне конкурсная комиссия рассмотрела проекты по выращиванию коров молочных и мясных пород, коз, рыбы, плодовых деревьев. Результаты отбора станут известны через неделю.

Ранее власти Ленобласти назвали нормой повышение цен на овощи в магазинах.

Фото: pexels

Теги: аграрии, фермерство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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