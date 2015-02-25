Беглов поздравил петербургских аграриев с профессиональным праздником

Губернатор отметил вклад работников сельского хозяйства в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Глава Северной столицы Александр Беглов поздравил работников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В обращении губернатор подчеркнул ключевую роль аграриев в обеспечении продовольственной безопасности России.

Работники сельского хозяйства сегодня продолжают многовековые традиции российского крестьянства, в основе которых любовь к земле, добросовестный труд и преданность Отечеству. В условиях санкций наши производители смогли обеспечить продовольственную независимость страны. Мы гордимся нашими аграриями, которые продолжают многовековые традиции российского крестьянства. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Особое внимание в поздравлении уделено исторической памяти — подвигу работников 13 ленинградских хлебозаводов в годы блокады.

В памяти ленинградцев остались "сто двадцать пять блокадных грамм". Память о них хранит единственный в России Музей хлеба. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава города также отметил, что современный Санкт-Петербург является одним из крупнейших центров перерабатывающей промышленности, где работают около 80 крупных и средних предприятий, а качественная продукция местных производителей хорошо известна не только в России, но и в других странах.

Фото: Piter.TV