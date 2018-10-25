Власти Ленобласти назвали нормой повышение цен на овощи в магазинах

В то же время, чиновники возмутились ценами на сахар.

В комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области согласились, что в магазинах был создан искусственный дефицит из-за повышенного и необоснованного спроса на сахар. Об этом сообщили в Peterburg2.

Сами жители региона обратились к губернатору Александру Дрозденко и пожаловались, что цены в магазинах растут почти каждый день. В частности, сильно подорожали овощи и сахар. Рост цен на овощи в комитете назвали "сезонным".

По мнени. чиновников, в марте, когда заканчивается овощная продукция, заготовленная в прошлом году, а нового урожая еще нет, ежегодно наблюдается сезонное повышение цен, в том числе на картофель и капусту белокачанную. Сегодня картофель в среднем стоит от 32 до 55 рублей за килограмм, на капусту – от 58 до 77 рублей.

Жителям посоветовали по вопросам необоснованного роста цен на товары, а также по вопросам их наличия в магазинах обращаться на горячую линию Управления ФАС.

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