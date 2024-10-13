Аграрии в Ленобласти получат до миллиарда рублей субсидий в год

Эти деньги можно потратить на приобретение сельхозтехники.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал рост субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники – до 1 миллиарда рублей в год. Об этом он сообщил во время визита в агропредприятие "Рапти" в Лужском районе, рассказал Spb.aif.ru. По словам главы региона, современное оборудование и эффективные технологии особенно важны для стабильного урожая в условиях переменчивого климата.

Сейчас в "Рапти" идет уборка озимой пшеницы. По данным региональной администрации, с полей уже собрали 8 тысяч тонн зерна – это на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя урожайность составляет 33 центнера с гектара. Только в этом хозяйстве уже намолочено 462 тонны.

Активные работы ведутся сразу в пяти районах Ленинградской области. Урожайность растет, чему способствует и поддержка региона: власти продолжают инвестировать в обновление техники и инфраструктуры агросектора.

Кроме зерновых, в "Рапти" делают ставку на животноводство. Предприятие ежегодно производит более 13 тысяч тонн молока, а после запуска нового коровника объёмы планируется увеличить до 18 тысяч тонн в год.

Ранее Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год.

Фото: правительство Ленобласти