Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год

Российское министерство по сельскому хозяйству сохраняет прогноз урожая зерновых и зернобобовых на уровне 135 миллиона тонн в 2025 году при благоприятных погодных условиях во время уборки. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ведомства. Эксперты указали, что в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах, таких как Адыгея и Волгоградская область, фактическая урожайность фиксируется выше прошлогодних показателей.

В текущем году в отдельных регионах юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур. пресс-служба Минсельхоза РФ

Аграрии соберут 130 млн тонн зерновых по итогам 2024 года: мнение экспертов.

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