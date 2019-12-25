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Куда пойти в Петербурге на выходных
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Куда пойти в Петербурге на выходных

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В подборке на выходные: музыка, новые выставки и кинофестивали.

Редакция "Петербург2" рассказала, куда пойти в Петербурге на выходных 21-23 октября.

В Петербурге пройдут бесплатные кинопоказы в рамках кинофестиваля "Влюбленные в искусство". В рамках мероприятия зрители увидят более 70 фильмов молодых режиссеров об известных художниках и их произведениях. В пятницу начинается один из главных петербургских фестивалей – "Послание к человеку".

В ЦВЗ "Манеж" открылась новая выставка "Зерцало", в Севкабеле представлена масштабная выставка-ретроспектива, посвященная творчеству режиссера Алексея Балабанова. Более подробная информация на сайте "Петербург2".

Фото: Piter.tv

Теги: выходные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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